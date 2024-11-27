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Сегодня, 03:21

Хакими объяснил, почему «ПСЖ» проиграл «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ашраф Хакими.
Фото Reuters
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Не думаю, что что-либо шло не так. Мы старались по-своему вести игру, осознавали сегодня, что будет сложная игра против сильной команды. Стремились контролировать игру, но наши оппоненты прессинговали и хорошо удерживали мяч. Было тяжело, но нам нужно продолжать усердно трудиться, сосредоточившись на трех последних играх», — цитирует пресс-служба УЕФА Хакими.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Матвей Сафонов прыгает за&nbsp;мячом в&nbsp;матче &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Ашраф Хакими
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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