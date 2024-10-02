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«Астон Вилла» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Астон Вилла» принимает «Баварию» в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Астон Вилла» принимает «Баварию» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч пройдет в Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Стрминговый сервис также организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Астон Вилла» — «Бавария» доступны в матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бавария

Команды начали выступление в Лиге чемпионов с побед: бирмингемцы обыграли «Янг Бойз» со счетом 3:0, а мюнхенцы — загребское «Динамо» (9:2).

ФК Астон Вилла
ФК Бавария

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