«Астон Вилла» принимает «Баварию» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч пройдет в Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Стрминговый сервис также организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Астон Вилла» — «Бавария» доступны в матч-центре.

Команды начали выступление в Лиге чемпионов с побед: бирмингемцы обыграли «Янг Бойз» со счетом 3:0, а мюнхенцы — загребское «Динамо» (9:2).