«Астон Вилла» и «Бавария» сыграют во 2-м туре Лиги чемпионов

«Астон Вилла» примет «Баварию» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Астон Вилла» — «Бавария» будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также платформа предлагает переклички вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста. Контент стримингового сервиса доступен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры в Бирмингеме доступны в матч-центре на нашем сайте.

В стартовом туре «Астон Вилла» в гостевом матче обыграла «Янг Бойз» (3:0), а «Бавария» на своем поле — загребское «Динамо» (9:2).