«Астон Вилла» первой с 1999 года не пропустила голов в дебютных домашних матчах Лиги чемпионов

«Астон Вилла» стала первой командой с 1999 года, которой удалось не пропустить ни одного гола в трех стартовых домашних матчах Лиги чемпионов.

27 ноября бирмингемская команда на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0) в 5-м туре Лиги чемпионов. Ранее «Астон Вилла» дома одержала победы над «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0).

В последний раз подобное достижение устанавливал «Челси» в 1999 году на своем поле сыграв нулевую ничью с «Миланом», а также обыграв «Галатасарай» (1:0) и «Герту» (2:0).