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15 апреля, 20:10

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Астон Вилла» примет «ПСЖ» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Астон Вилла» примет «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями и результатом игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
ПСЖ

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку двух игр вечера, лучшие моменты — в формате мультикаста.

Первый матч «ПСЖ» и «Астон Виллы» состоялся в Париже 9 апреля, хозяева выиграли со счетом 3:1. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Арсенал» — «Реал».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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