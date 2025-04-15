«Астон Вилла» и «ПСЖ» встретятся в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Астон Вилла» и «ПСЖ» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 15 апреля. Игра на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по подписке на стриминговый ресурс). Сервис также проведет перекличку лучших моментов двух игр дня (в формате мультикаста).

Первый матч «ПСЖ» и «Астон Виллы» состоялся 9 апреля в Париже и завершился победой чемпиона Франции со счетом 3:1.