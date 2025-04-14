14 апреля, 22:00
«Астон Вилла» и «ПСЖ» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Встреча на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.
Первый матч между соперниками в Париже завершился победой чемпионов Франции — 3:1.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно также в нашем матч-центре.
Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также стриминговый сервис проведет в отдельном окне перекличку лучших моментов этой игры с параллельной встречей «Боруссии» и «Барселоны».
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» прошла «Брюгге» (6:1 по сумме двух встреч), «ПСЖ» на предыдущей стадии обыграл «Ливерпуль» (1:1, пенальти — 4:1).