«Астон Вилла» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов 27 ноября

«Астон Вилла» и «Ювентус» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Астон Вилла» — «Ювентус» отслеживайте в нашем матч-центре.

«Астон Вилла» в 4-м туре проиграла «Брюгге» (0:1), а «Ювентус» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). «Львы» в общем этапе набрали 9 очков, у «Старой синьоры» — 7.