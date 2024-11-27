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Сегодня, 09:00

«Астон Вилла» — «Ювентус»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Астон Вилла» встретится с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Астон Вилла» примет «Ювентус» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Ювентус» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ювентус

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» набрала 9 очков, а «Ювентус» — 7.

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