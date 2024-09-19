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Сегодня, 21:00

«Аталанта» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Аталанта» и «Арсенал» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аталанты» и «Арсенала» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч состоится в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Матч «Аталанта» — «Арсенал» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии платной подписки). Помимо этого, стриминговый сервис предлагает переклички вечерних игр Лиги чемпионов (мультикаст для четырех встреч в одно время).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат матча «Аталанта» — «Арсенал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Арсенал

«Аталанта» — действующий победитель Лиги Европы. «Арсенал» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов вылетел в 1/4 финала, проиграв «Баварии» (2:3 по сумме двух встреч).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта

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