«Аталанта» и «Арсенал» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Аталанты» и «Арсенала» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч состоится в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Матч «Аталанта» — «Арсенал» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии платной подписки). Помимо этого, стриминговый сервис предлагает переклички вечерних игр Лиги чемпионов (мультикаст для четырех встреч в одно время).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат матча «Аталанта» — «Арсенал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Аталанта» — действующий победитель Лиги Европы. «Арсенал» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов вылетел в 1/4 финала, проиграв «Баварии» (2:3 по сумме двух встреч).