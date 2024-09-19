«Аталанта» и «Арсенал» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Джевис» в Бергамо (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Аталанта» — «Арсенал» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии платной подписке). Также платформа предлагает переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «Аталанта» — «Арсенал» можно следить в нашем матч-центре.

«Аталанта» в прошлом сезоне заняла четвертое место в национальном чемпионате и выиграла Лигу Европы. «Арсенал» стал вторым в АПЛ. Этот матч станет первым между соперниками во всех турнирах.