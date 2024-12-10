Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:30

«Аталанта» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Аталанта» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Аталанта» и «Реал» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс. Платформа также покажет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Аталанта» — «Реал» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Реал

В пяти турах общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» набрала 11 очков, а «Реал» — 6.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Реал
Читайте также
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
WP сообщила об отказе Асада от сделки с США перед свержением
Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты в стране
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Лига чемпионов, расписание и результаты 10 декабря: «Жирона» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Реал», «Байер» — «Интер» и другие матчи
«Байер» — «Интер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов 10 декабря: расписание матчей и онлайн-трансляция дня
Анчелотти: «Матч с «Аталантой» будет одним из самых сложных, который «Реал» играл в последнее время»
Луис Энрике о матче с «Зальцбургом»: «Цель «ПСЖ» — побеждать каждый раз»
Слот — о матче с «Жироной»: «Поскольку я голландец, мне очень нравится Дейли Блинд и то, как он играет»
Сегодня
Вчера
Неделя