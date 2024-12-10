«Аталанта» и «Реал» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс. Платформа также покажет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Аталанта» — «Реал» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В пяти турах общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» набрала 11 очков, а «Реал» — 6.