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Сегодня, 21:39

Матч «Аталанты» и «Селтика» в Лиге чемпионов завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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«Аталанта» дома сыграла вничью с «Селтиком» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.

За встречу только один игрок получил желтую карточку — на 8-й минуте арбитр вынес предупреждение за подножку защитнику гостей Алистеру Джонстону.

«Аталанта» набрала 5 очков и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Селтик» (4) вышел на 18-ю позицию.

Следующий матч в турнире итальянская команда проведет 6 ноября против «Штутгарта». Шотландский клуб днем ранее сыграет с «Лейпцигом».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Селтик
Футбол
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ФК Аталанта
ФК Селтик

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