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Сегодня, 19:00

«Аталанта» — «Селтик»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Аталанта» встретится с «Селтиком» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аталанта» и «Селтик» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписке на стриминговый ресурс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями игры «Аталанта» — «Селтик» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Селтик

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» набрала 4 очка, сыграв вничью с «Арсеналом» (0:0) и победив «Шахтер» (3:0). «Селтик» заработал 3 очка, обыграв «Слован» (5:1) и уступив дортмундской «Боруссии» (1:7).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Селтик

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