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Сегодня, 19:00

«Аталанта» — «Штурм»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Аталанта» и «Штурм» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Аталанта» и «Штурм» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 20:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Штурм

«Аталанта» в шести играх общего этапа Лиги чемпионов набрала 11 очков, «Штурм» — три. В 6-м туре «Аталанта» уступила «Реалу» — 2:3, а «Штурм» с тем же счетом проиграл «Лиллю».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Штурм
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