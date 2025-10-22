«Аталанта» — «Славия»: стартовые составы команд

«Аталанта» и «Славия» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта»: Карнесекки, Дзаппакоста, Коссуну, Хин, Джимсити, Бернаскони, Де Роон, Эдерсон, Де Кетеларе, Крстович, Лукман.

Запасные: Росси, Спортьелло, Муса, Сулемана, Пашалич, Скамакка, Самарджич, Белланова, Брешианини, Залевски, Аханор, Мальдини.

«Славия»: Маркович, Боржил, Влчек, Зима, Мбоджи, Мозес, Зафейрис, Дорли, Кушей, Хоры, Провод.

Запасные: Станек, Резек, Халоупек, Чам, Хашиока, Саньян, Хытил, Садилек, Прекоп, Йелинек, Коварж, Слончик.

Матч «Аталанта» — «Славия» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Аталанта» занимает 14-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 3 очками, «Славия» идет на 31-й строчке с 1 очком.