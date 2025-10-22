«Аталанта» и «Славия» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Аталанта» примет «Славию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов всреду, 22 октября. Матч на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) начнется — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент доступен по подписке). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с начало в 22.00 мск — в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Бергамо и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Аталанта» — «Славия» можно также отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Во 2-м туре общего этапа «Аталанта» обыграла «Брюгге» (2:1, дома), а «Славия» уступила «Интеру» (0:3, на выезде).