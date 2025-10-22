«Атлетик» и «Карабах» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч в Бильбао (Испания) на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. San Mames (Бильбао)

Ключевые события и результат игры «Атлетик» — «Карабах» также можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

«Атлетик» в предыдущем туре уступил дортмундской «Боруссии» (4:1), а «Карабах» обыграл «Копенгаген» (2:0).