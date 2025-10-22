«Атлетик» нанес «Карабаху» первое поражение в Лиге чемпионов

22 октября, 21:38
«Атлетик» из Бильбао дома победил «Карабах» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.
Единственный гол гостей на 1-й минуте забил Леандру Андраде. У хозяев дубль оформил Горка Гурусета (40-я и 88-я минуты). Еще один гол на счету Роберта Наварро (70-я).
«Атлетик» (3 очка) прервал серию из двух поражений кряду и поднялся на 21-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Карабах» (6) потерпел первое поражение после двух побед и идет десятым.
Саша
Игроки Карабаха не ту симфонию Иоганнв Себастьяна Баха слушали перед матчем.
22.10.2025
хурма(сельдерей)
матч был очень зрелищным Карабах смотрелся очень достойно...но напор Атлетика был очень сильным испанцы вытащили один мяч летевший в пустые ворота и счет мог стать 2-2 но тут же Карабах пропустил третий классный матч
22.10.2025
Иньес Андреста
Потрепали Карабах свирепые баски
