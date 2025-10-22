«Атлетик» нанес «Карабаху» первое поражение в Лиге чемпионов

«Атлетик» из Бильбао дома победил «Карабах» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Единственный гол гостей на 1-й минуте забил Леандру Андраде. У хозяев дубль оформил Горка Гурусета (40-я и 88-я минуты). Еще один гол на счету Роберта Наварро (70-я).

«Атлетик» (3 очка) прервал серию из двух поражений кряду и поднялся на 21-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Карабах» (6) потерпел первое поражение после двух побед и идет десятым.