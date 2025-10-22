«Атлетик» — «Карабах»: стартовые составы команд

«Атлетик» и «Карабах» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Атлетик»: Симон, Горосабель, Паредес, Ляпорт, Берчиче, Хаурегисар, Рего, И.Уильямс, Сансет, Н.Уильямс, Гурусета.

Запасные: Падилья, Вивиан, Весга, Беренгер, Хесус Аресо, Иньиго Лекуэ, Де Галаррета, Бойро, Гомес, Саннади, Серрано, Наварро.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педро Бикальо, Кади, Дуран, Леандро Андраде, Зубир, Ахундзаде.

Запасные: Магомедалиев, Бунтич, Ммаэ, Куаку, Янкович, Аддаи, Болт, Кащук, Байрамов, А.Гусейнов, Джабраилзаде, Б.Гусейнов.

Матч «Атлетик» — «Карабах» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 19.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Карабах» занимает десятое место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками. «Атлетик» идет на 35-й строчке, испанская команда не набрала ни одного очка в 2 матчах.