«Атлетик» и «Карабах» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. San Mames (Бильбао)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Атлетик» — «Карабах» можно в матч-центре на нашем нашем сайте. В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре турнира команда из Бильбао проиграла «Боруссии» Дортмунд со счетом 1:4. Азербайджанцы во 2-м туре ЛЧ победили «Копенгаген» — 2:0.

