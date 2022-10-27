«Атлетико» — «Байер»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:2. Игра прошла в Мадриде.

Янник Феррейра-Карраско и Родриго де Пауль забили в составе мдаридской команды. У гостей голы на счету Мусса Диаби и Каллума Хадсона-Одои.

Уже после финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота леверкузенцев, так как ВАР подсказал ему, что в штрафной площади было нарушение. Однако Феррейра-Карраско не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Таким образом, «Атлетико» и «Байер» не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Они располагаются на 3-м и 4-м местах в группе соответственно.