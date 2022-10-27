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Лига чемпионов

Сегодня, 01:56

«Атлетико» — «Байер»: французские судьи допустили странную ошибку. Как Розетти накажет Тюрпена?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско не реализовал 11-метровый удар.
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В конце матча 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» (2:2) при выполнении мадридцами 11-метрового удара бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном допустила необъяснимую ошибку.

Французские судьи не заметили, где оказался в момент выполнения пенальти Жоау Феликс. Португалец в отличие от других футболистов решил не соблюдать правило 14.

А в нем говорится, что остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться:

— не ближе 9,15 метра (10 ярдов) от 11-метровой отметки;

— позади 11-метровой отметки;

— в пределах поля;

— за пределами штрафной площади.

После того как игроки займут позиции в соответствии с этим правилом, судья дает сигнал на выполнение 11-метрового удара. Тюрпен не выполнил это требование. Ни он, ни его помощник не заметили присевшего на корточки игрока «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:2
Байер

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
0
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