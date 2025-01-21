«Атлетико» и «Байер» сыграют в Лиге чемпионов 21 января

«Атлетико» и «Байер» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января, на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Байер» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (лучшие моменты семи встреч).

После 6 туров «Атлетико» набрал 12 очков и занимал 11-е место в таблице общего этапа, предыдущим соперником «матрасников» был «Слован» (3:1). У «Байера» — 13 очков и 3-я строчка, в декабре «фармацевты» обыграли «Интер» (1:0).