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Сегодня, 21:45

«Атлетико» — «Байер»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Байер» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Атлетико» и «Байер» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Атлетико» — «Байер» можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Байер

«Атлетико» набрал в шести матчах ЛЧ 12 очков, «Байер» — 13. В декабре в 6-м туре «Атлетико» победил «Слован» (3:1), а «Байер» — «Интер» (1:0).

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