Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Фейеноордом»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

«Фейеннорд» открыл счет уже на 7-й минуте. Автоголом отметился Марио Эрмосо. Второй гол нидерландцев на 34-й минуте забил Давид Ханцко.

Победу мадридцам принес дубль Альваро Мораты. Нападающий отличился на 12-й и 47-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Антуан Гризманн (45+4-я минута).

«Атлетико» с 4 очками возглавил группу Е. «Фейеноорд» идет вторым с 3 баллами. В следующем туре мадридцы в гостях сыграют с «Селтиком», а «Фейеноорд» на своем поле примет «Лацио».