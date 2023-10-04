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Сегодня, 21:43

Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Фейеноордом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Альваро Мората (справа) и Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

«Фейеннорд» открыл счет уже на 7-й минуте. Автоголом отметился Марио Эрмосо. Второй гол нидерландцев на 34-й минуте забил Давид Ханцко.

Победу мадридцам принес дубль Альваро Мораты. Нападающий отличился на 12-й и 47-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Антуан Гризманн (45+4-я минута).

«Атлетико» с 4 очками возглавил группу Е. «Фейеноорд» идет вторым с 3 баллами. В следующем туре мадридцы в гостях сыграют с «Селтиком», а «Фейеноорд» на своем поле примет «Лацио».

Лига чемпионов. Группа E
04 окт, 19:45. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:2
Фейеноорд
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Фейеноорд
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