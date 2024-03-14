Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

14 марта, 01:43

«Атлетико» по пенальти переиграл «Интер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
13 марта. «Атлетико» — «Интер». Антуан Гризманн празднует гол.
Фото Reuters
«Атлетико» — «Интер».
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен

«Атлетико» выиграл у «Интера» (2:1, пен. — 4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Счет на 33-й минуте открыл защитник миланцев Федерико Димарко, но уже три минуты спустя мадридцы отыгрались — отличился Антуан Гризманн. В самой концовке встречи форвард «матрасников» Мемфис Депай забил гол и перевел игру в дополнительное время, так как в первой встрече «Интер» выиграл со счетом 1:0.

За два тайма по 15 минут команды голов не забили, поэтому победитель определился в серии пенальти. Голкипер «Атлетико» Ян Облак отразил два удара и принес своей команде победу — 4:2. Вратарь миланской команды Ян Соммер сделал только одно спасение.

«Атлетико» одержал победу по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Интер
Источник: Плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
8
11
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: старт плей-офф
Захарян вспомнил о диалоге с Мхитаряном перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов
Симеоне: «Депай — отличный игрок. «Атлетико» нуждается в нем»
Димарко из «Интера» признали автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Голкипера «Атлетико» Облака признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
«Атлетико» — «Интер»: Тюрам схватил Савича за то самое место. Почему француза не удалили?
Гризманн прокомментировал игру «Атлетико» в победном матче с «Интером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Санчо признан лучшим игроком матча «Боруссия» — ПСВ

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов