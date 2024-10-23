«Атлетико» и «Лилль» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Атлетико» и «Лилль» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями игры «Атлетико» — «Лилль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лилль» одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.