Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» из-за отсутствия горячей воды, клуб подал жалобу в УЕФА

Футболисты «Атлетико» не смогли принять душ после тренировки из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, сообщают Marca и COPE.

Во вторник, 21 октября, мадридцы сыграют с «Арсеналом» в общем этапе Лиги чемпионов.

По данным источников, игроки и персонал «Атлетико» испытывают ярость из-за того, что на «Эмирейтс» не смогли предоставить элементарные удобства. Испанский клуб подал жалобу в УЕФА.

Матч «Арсенал» — «Атлетико» начнется в 22.00 мск.