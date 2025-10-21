Видео
21 октября, 00:16

Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» из-за отсутствия горячей воды, клуб подал жалобу в УЕФА

Руслан Минаев

Футболисты «Атлетико» не смогли принять душ после тренировки из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, сообщают Marca и COPE.

Во вторник, 21 октября, мадридцы сыграют с «Арсеналом» в общем этапе Лиги чемпионов.

По данным источников, игроки и персонал «Атлетико» испытывают ярость из-за того, что на «Эмирейтс» не смогли предоставить элементарные удобства. Испанский клуб подал жалобу в УЕФА.

Матч «Арсенал» — «Атлетико» начнется в 22.00 мск.

4

  • Rutozid

    Прощай, немытая Англия

    21.10.2025

  • Gordon

    Бритиши - позорники, испашки - слабаки.

    21.10.2025

  • Loden

    У нас тоже опрессовка, пойду в УЕФА пожалуюсь

    21.10.2025

  • Булгаков Сергей

    Британские позорники! Вы там поосторожнее, матрасники, там ещё бродят полчища крыс, загрызут!

    21.10.2025

