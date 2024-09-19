«Атлетико» принимает «РБ Лейпциг» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе «Сивитас Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть матч в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при условии платной подписки). Платформа также ведет переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Атлетико» — «РБ Лейпциг» можно в нашем матч-центре.

«Атлетико» и «РБ Лейпциг» вышли в общий этап Лиги чемпионов напрямую по результатам национальных чемпионатов.