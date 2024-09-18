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Сегодня, 22:00

«Атлетико» — «РБ Лейпциг»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Атлетико» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов 19 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «РБ Лейпциг» проведут матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания) и стартует в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре «Okko» в разделе «Спорт» (при условии наличия подписки). Платформа также проводит переклички вечерних игр.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Атлетико» — «РБ Лейпциг» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
РБ Лейпциг

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «матрасники» в 1/4 финала уступили дортмундской «Боруссии» (4:5 по сумме двух встреч). «Красные быки» вылетели в 1/8 финала в противостоянии с «Реалом» (1:2).

ФК Атлетико
ФК Лейпциг

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