Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:45

«Атлетико» — «Слован»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

11 декабря «Атлетико» и «Слован» встретятся в Лиге чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Атлетико» и «Слован» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также покажет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты игры «Атлетико» и «Слована» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Слован Бр

В пяти турах Лиги чемпионов «Атлетико» набрал 9 очков. «Слован» остается одной из трех команд, не набравших ни одного очка.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Слован
Читайте также
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
В Канаде ответили на слова Трампа о присоединении страны к США
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Лига чемпионов, расписание и результаты 11 декабря: «Арсенал» — «Монако», «Ювентус» — «Манчестер Сити» и другие матчи
«Ювентус» — «Ман Сити», «Арсенал» — «Монако», «Боруссия» — «Барселона». Онлайн-трансляция матчей ЛЧ
Сегодня
Вчера
Неделя