4 ноября, 20:20
«Атлетико» и «Юнион» проведут матч в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Атлетико» — «Юнион» можно в нашем матч-центре.
Игру в Мадриде в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также доступна перекличка лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне (с 23.00 мск).
В предыдущем туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Атлетико» уступил «Арсеналу» (0:4), а «Юнион» — «Интеру» (0:4).
04.11.2025