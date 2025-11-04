«Атлетико» и «Юнион» проведут матч в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Атлетико» — «Юнион» можно в нашем матч-центре.

Игру в Мадриде в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также доступна перекличка лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне (с 23.00 мск).

В предыдущем туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Атлетико» уступил «Арсеналу» (0:4), а «Юнион» — «Интеру» (0:4).