«Атлетико» обыграл «Юнион»

«Атлетико» обыграл «Юнион» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Нападающий мадридской команды Хулиан Альварес открыл счет на 39-й минуте. В конце первого тайма ВАР отменил гол Антуана Гризманна. В середине второй половины Коннор Галлахер удвоил преимущество мадридской команды. На 80-й минуте гости отыграли один мяч, но уже в добавленное время Маркос Льоренте вернул «матрасникам» преимущество в два мяча.

«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Юнион» идет на 26-й строчке — 3 очка.