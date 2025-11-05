Видео
5 ноября, 00:58

«Атлетико» обыграл «Юнион»

Евгений Козинов
Корреспондент
Коннор Галлахер и Джулиано Симеоне после гола.
Фото Reuters

«Атлетико» обыграл «Юнион» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Нападающий мадридской команды Хулиан Альварес открыл счет на 39-й минуте. В конце первого тайма ВАР отменил гол Антуана Гризманна. В середине второй половины Коннор Галлахер удвоил преимущество мадридской команды. На 80-й минуте гости отыграли один мяч, но уже в добавленное время Маркос Льоренте вернул «матрасникам» преимущество в два мяча.

«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Юнион» идет на 26-й строчке — 3 очка.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Юнион
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Юнион
