Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

28 ноября, 23:35

Автобус «Реала» попал в ДТП после матча в Ливерпуле

Алина Савинова
Telegram Дзен

Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком по дороге из Ливерпуля в Мадрид, откуда возвращался с матча Лиги чемпионов, сообщают британские СМИ.

Игра «Реала» и «Ливерпуля» прошла 27 ноября на стадионе «Энфилд». «Сливочные» потерпели поражение со счетом 0:2 в этом матче.

ДТП произошло на трассе M40 в Англии. Оба транспортных средства получили незначительные повреждения, в частности у автобуса мадридской команды оказалась разбита передняя фара.

«К счастью, никто серьезно не пострадал. Игроков известной футбольной команды в тот момент в автобусе не было», — говорится в заявлении полиции Уорикшира.

Отмечается, что автобус «Реала» осуществлял перевозку только формы команды.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Читайте также
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Забудьте!» Головин отреагировал на непожатую руку Трубина, отец украинца назвал этот жест глупостью
Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Медведев опубликовал совместное фото с Квятом с матча «Монако»
Головина признали одним из лучших в матче Лиги чемпионов против «Бенфики»
«Реал» снова проиграл — но все равно будет в плей-офф. Все благодаря новому формату Лиги чемпионов
Нигматуллин считает, что удачный дебют в ЛЧ придаст Худякову уверенности
Сегодня
Вчера
Неделя