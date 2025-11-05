Автобус с болельщиками «Барселоны» загорелся перед матчем Лиги чемпионов

В Бельгии загорелся автобус, перевозивший болельщиков «Барселоны» до стадиона «Брюгге» на матч Лиги чемпионов, сообщает As.

Фанатам удалось вовремя покинуть горящий транспорт, информации о пострадавших пока не поступало. Отмечается, что причиной возгорания могла стать пиротехника.

Игра команд на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге стартовала в 23.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов.

В трех турах общего этапа турнира «Брюгге» набрал 3 очка, «Барселона» — 6.