5 ноября, 20:10

«Аякс» — «Галатасарай»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Аякс» и «Галатасарай» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Аякс» и «Галатасарай» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:3
Галатасарай

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аякс» — «Галатасарай» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также запускает перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне, которая начинается в 22.55 мск.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 5&nbsp;ноября 2025 года.«Манчестер Сити» — «Боруссия», «Интер» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В трех турах общего этапа ЛЧ «Галатасарай» набрал 6 очков, «Аякс» — 0.

ФК Аякс
ФК Галатасарай
