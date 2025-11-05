«Аякс» и «Галатасарай» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аякс» — «Галатасарай» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также запускает перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне, которая начинается в 22.55 мск.

В трех турах общего этапа ЛЧ «Галатасарай» набрал 6 очков, «Аякс» — 0.