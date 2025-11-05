«Аякс» — «Галатасарай»: стартовые составы команд

«Аякс» и «Галатасарай» объявили составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Аякс»: Пасвер, Гоэи, Шутало, Бас, Вейндал, Классен, Регер, Мокио, Годтс, Вегхорст, Глух.

Запасные: Ярош, Херкенс, Лукас Роза, Итакура, Моро, Макконнелл, Эдвардсен, Канаду, Фитц-Джим, Алдерс, Бунида.

«Галатасарай»: Угурджан Чакыр, Шоллои, Синго, Санчес, Бардакджы, Якобс, Лемина, Торрейра, Сане, Сара, Осимхен.

Запасные: Шен, Гювенч, Балтаджи, Кутлу, Кутуджу, Айхан, Демир, Йылмаз, Юнай, Икарди.

Матч «Аякс» — «Галатасарай» пройдет в среду, 5 ноября, и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Аякс» занимает последнее, 36-е место в таблице общего этапа ЛЧ, команда не набрала ни одного очка за три прошлых матча. «Галатасарай» идет на 15-й строчке с 6 очками.