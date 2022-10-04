6:1! Гол Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Аякс»

«Наполи» с крупным счетом победил «Аякс» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Неаполитанцы на выезде разгромили соперника со счетом 6:1.

Автором одного из голов стал экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который забил первый гол за итальянскую команду в ЛЧ.

Также в составе «Наполи» забивали Джакомо Распадори (дважды), Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски и Джованни Симеоне.

У «Аякса» единственный гол на счету Мохаммеда Кудуса, который, к слову, и открыл счет в этом матче.

Отметим, что в конце второго тайма красную карточку получил один из лидеров «Аякса» — Душан Тадич.

«Наполи» набрал 9 очков и возглавляет группу A, «Аякс» идет на 3-м месте (3 очка).