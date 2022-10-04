6:1! Гол Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Аякс»

4 октября, 23:51
«Наполи» с крупным счетом победил «Аякс» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Неаполитанцы на выезде разгромили соперника со счетом 6:1.
Автором одного из голов стал экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который забил первый гол за итальянскую команду в ЛЧ.
Также в составе «Наполи» забивали Джакомо Распадори (дважды), Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски и Джованни Симеоне.
У «Аякса» единственный гол на счету Мохаммеда Кудуса, который, к слову, и открыл счет в этом матче.
Отметим, что в конце второго тайма красную карточку получил один из лидеров «Аякса» — Душан Тадич.
«Наполи» набрал 9 очков и возглавляет группу A, «Аякс» идет на 3-м месте (3 очка).
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