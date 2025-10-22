«Айнтрахт» и «Ливерпуль» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча во Франкфурте и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Айнтрахт» — «Ливерпуль» можно также в нашем футбольном матч-центре.

Трансляцию матча во Франкфурте в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также идет перекличка лучших моментов вечера в отдельном окне (с началом в 22.00 мск).

Во 2-м туре общего тура ЛЧ-2025/26 «Айнтрахт» уступил «Атлетико» (1:5), а «Ливерпуль» — «Галатасараю» (0:1).