22 октября, 23:53

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Айнтрахт» и прервал серию из четырех поражений подряд

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи празднует гол в ворота «Айнтрахта».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Айнтрахт» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

У гостей забили Юго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц сделал две результативные передачи.

Единственный гол хозяев на счету Расмуса Кристенсена.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд во всех турнирах. Команда Арне Слота поднялась на десятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками в 3 матчах. «Айнтрахт» идет на 22-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Реалом», а «Айнтрахт» встретится на выезде с «Наполи». Оба матча пройдут 4 ноября.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:5
Ливерпуль

3

    "Реал" мог и обдристаться, повезло на последних минутах. А вот "Ливер" оторвался на фашулях "на всю катушку"))))

    23.10.2025

    Сегодня выиграли все, кто должен был выиграть. Никаких сенсаций.

    23.10.2025

