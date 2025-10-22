«Ливерпуль» на выезде разгромил «Айнтрахт» и прервал серию из четырех поражений подряд

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Айнтрахт» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

У гостей забили Юго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц сделал две результативные передачи.

Единственный гол хозяев на счету Расмуса Кристенсена.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд во всех турнирах. Команда Арне Слота поднялась на десятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками в 3 матчах. «Айнтрахт» идет на 22-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Реалом», а «Айнтрахт» встретится на выезде с «Наполи». Оба матча пройдут 4 ноября.