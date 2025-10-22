Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Плей-офф / Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

22 октября, 20:59

«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Вирц, Экитике и Исак выйдут на поле с первых минут, Салах в запасе

Нападающие «Ливерпуля» Александер Исак и Уго Экитике.
Фото Reuters

«Айнтрахт» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кристенсен, Аменда, Кох, Теат, Гетце, Ларссон, Кнауфф, Доан, Браун, Баойя.

Запасные: Граль, Кауан Сантос, Шаиби, Буркардт, Схири, Вахи, Дауд, Чэндлер, Бута, Батшуайи, Коллинз, Джан Узун.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Джонс, Вирц, Экитике, Исак, Гакпо.

Запасные: Вудман, Мисюр, Гомез, Эндо, Керкез, Макаллистер, Салах, Брэдли, Кьеза, Нгумоха.

Матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Айнтрахт» занимает 16-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Ливерпуль» идет на 17-й строчке. Обе команды набрали по 3 очка в 2 турах.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 22&nbsp;октября 2025 года.«Реал» — «Ювентус», «Челси» — «Аякс», «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:5
Ливерпуль

Telegram Дзен Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ливерпуль
Читайте также
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя