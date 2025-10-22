«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Вирц, Экитике и Исак выйдут на поле с первых минут, Салах в запасе

«Айнтрахт» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кристенсен, Аменда, Кох, Теат, Гетце, Ларссон, Кнауфф, Доан, Браун, Баойя.

Запасные: Граль, Кауан Сантос, Шаиби, Буркардт, Схири, Вахи, Дауд, Чэндлер, Бута, Батшуайи, Коллинз, Джан Узун.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Джонс, Вирц, Экитике, Исак, Гакпо.

Запасные: Вудман, Мисюр, Гомез, Эндо, Керкез, Макаллистер, Салах, Брэдли, Кьеза, Нгумоха.

Матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Айнтрахт» занимает 16-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Ливерпуль» идет на 17-й строчке. Обе команды набрали по 3 очка в 2 турах.