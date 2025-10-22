«Айнтрахт» и «Ливерпуль» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч во Франкфурте-на-Майне (Германия) на стадионе «Дойче банк Парк» начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)

Прямую трансляцию игры «Айнтрахт» — «Ливерпуль» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча во Франкфурте и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Айнтрахт» — «Ливерпуль» также можно отслеживать в нашем матч-центре.

Во 2-м туре соперники проиграли свои матчи: «Айнтрахт» — «Атлетико (1:5), а «Ливерпуль» — «Галатасараю» (0:1). В двух матчах общего этапа немецкая и английская команды набрали по 3 очка.