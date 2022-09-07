«Спортинг» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над «Айнтрахтом»

«Спортинг» на выезде обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в матче 1-го тура группы D Лиги чемпионов — 3:0.

Голами в составе португальского клуба Маркус Эдвардс, Франсишку Тринкан и Нуну Сантуш.

Сегодня, 7 сентября, состоится еще один матч группы D, в котором «Тоттенхэм» примет на своем поле «Марсель». Игра начнется в 22.00 мск.

В следующем туре «Спортинг» сыграет дома против «Тоттенхэма» (13 сентября, 19.45 мск), а «Айнтрахт» встретится на выезде с «Марселем» (13 сентября, 22.00 мск).