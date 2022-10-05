Сегодня, 04:05
«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк».
«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» располагаются на 2-й и 3-й строчке в группе D соответственно. У обеих команд по 4 очка.
В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой. Встреча состоится в Лондоне 12 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования