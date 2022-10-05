«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк».

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» располагаются на 2-й и 3-й строчке в группе D соответственно. У обеих команд по 4 очка.

В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой. Встреча состоится в Лондоне 12 октября.