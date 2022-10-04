«Айнтрахт» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Игра прошла в Германии.

Таким образом, «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» занимают 2-е и 3-е место в группе D соответственно. У обеих команд по 4 очка.

В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Матч пройдет в Лондоне 12 октября.