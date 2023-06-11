Бадаев заявил, что он разочарован матчем «Манчестер Сити» — «Интер»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о матче «Манчестер Сити» — «Интер».

«Финал Лиги чемпионов стал для меня разочарованием из-за результата матча. Я наделся на то, что «Интер» за счет тактических доработок поймает «Манчестер Сити» на контратаке. Но этого не произошло. Сам матч не получился ярким. Не было нерва, атак. Как-то без ворот играли команды. Я ожидал большего от «Сити», думал, что они будут больше доминировать, а «Интер» свой гол затолкает. Получилось, что «Интер» атаковал не меньше. Но Ромелу Лукаку... Как к этому человеку относиться? Очень серьезное разочарование... Ну ударь в сторону, а не во вратаря. Конечно, легко рассуждать, но такой шанс он испортил. Я очень хотел, чтобы Симоне Индзаги выиграл этот титул, но, видимо, пока еще не пришло время. А «Сити» поздравляю, они долго к этому шли. Они заслужили», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0. Родри стал автором единственного забитого мяча в финальном поединке.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.