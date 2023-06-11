Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:49

Бадаев заявил, что он разочарован матчем «Манчестер Сити» — «Интер»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о матче «Манчестер Сити» — «Интер».

«Финал Лиги чемпионов стал для меня разочарованием из-за результата матча. Я наделся на то, что «Интер» за счет тактических доработок поймает «Манчестер Сити» на контратаке. Но этого не произошло. Сам матч не получился ярким. Не было нерва, атак. Как-то без ворот играли команды. Я ожидал большего от «Сити», думал, что они будут больше доминировать, а «Интер» свой гол затолкает. Получилось, что «Интер» атаковал не меньше. Но Ромелу Лукаку... Как к этому человеку относиться? Очень серьезное разочарование... Ну ударь в сторону, а не во вратаря. Конечно, легко рассуждать, но такой шанс он испортил. Я очень хотел, чтобы Симоне Индзаги выиграл этот титул, но, видимо, пока еще не пришло время. А «Сити» поздравляю, они долго к этому шли. Они заслужили», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0. Родри стал автором единственного забитого мяча в финальном поединке.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-final-ligi-chempionov-stal-dlya-menya-razocharovaniem-257945/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко заявил, что «Манчестер Сити» удержал победу над «Интером» за счет вратаря