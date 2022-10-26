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Главный тренер «Маккаби» Барак Бахар прокомментировал крупное поражение от «ПСЖ» (2:7) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Лучше проиграть со счетом 2:7, чем 0:4 и играть плохо. Нам противостояли игроки мирового уровня, что они и продемонстрировали. Первые 20 минут мы играли хорошо и забили дважды. Конечно, неприятно пропустить семь мячей, но у меня такое чувство, что мы выложились на все сто. Это больно, но мы возьмем себя в руки», — цитирует пресс-служба УЕФА Бахара.
«ПСЖ» набрал 11 очков и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с 3 очками располагается на последней строчке.
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Основные источники исследования