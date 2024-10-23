Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2026/27

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил города, которые заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Организация получила заявки от футбольных федераций Азербайджана и Испании. Отмечается, что Азербайджан предложил организовать финал на Олимпийском стадионе в столице страны, а Испания — на домашней арене мадридского «Атлетико», где проходил финал сезона-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2).

На проведение финала женской Лиги чемпионов 2027 года претендуют Польша (Варшава, Национальный стадион), Испания (Барселона, «Камп Ноу»), Швейцария (Базель, «Санкт-Якоб Парк») и Уэльс (Кардифф, «Миллениум»).

Страны могут присылать заявки до 19 марта 2025 года. В мае исполком УЕФА определит места проведения решающих матчей.

Финал Лиги чемпионов-2024/25 пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).