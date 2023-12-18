Балахнин назвал самую интересную пару 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что касается пары «Наполи» — «Барселона», то и итальянцы, и испанцы, судя по последним результатам, уже не те. Поэтому между ними будет равная интересная борьба.

А наиболее симпатично мне противостояние «Реала» и «РБ Лейпциг». Интересно посмотреть на немцев, которые готовы преподнести сюрприз. Хотя мы прекрасно знаем, как выступают испанцы в Лиге чемпионов. Это как будто другой «Реал» всегда. Хотя мадридцы и в национальном чемпионате неплохо выглядят. Но когда они попадают в Лигу чемпионов, то уже много лет преображаются и становятся какой-то суперкомандой», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.